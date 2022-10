Favilli carica la Ternana: "Con il Genoa si è visto che possiamo competere con tutte"

Michele Fratto 26 ottobre 2022 a

Andrea Favilli ha avuto un grande impatto nella Ternana, arrivato nella finestra di mercato estivo e già a segno per quattro volte con la maglia rossoverde. Grande esultanza sotto la Curva nel gol del momentaneo vantaggio delle Fere contro il Genoa, sintomo dell’ottima simbiosi con la tifoseria e la piazza, Favilli (esultanza nella foto Principi) è già concentrato per il prossimo appuntamento in campionato al San Nicola di Bari, altro crocevia importante in questo avvio di stagione.

Andrea, avete già metabolizzato la sconfitta con il Genoa?

“Certo. In campionato occorre resettare subito quanto successo e concentrarsi sulla prossima sfida di Bari”.

A nessuno piace perdere, però quella di sabato vi ha dato più consapevolezza di cosa può fare la squadra?

“Al di là del risultato, l’ultima partita con il Genoa ha lasciato più luci che ombre, facendo vedere a tutti che noi possiamo competere con tutte le altre formazioni. Da sabato abbiamo ancora più autostima nelle nostre qualità”.

Grande esultanza sotto la Sud?

“È stata dettata dal fatto che fino a giugno 2023 sono un giocatore della Ternana e le mie azioni sono rivolte solo alla Ternana. Non è stato un gesto da ex, ma non potevo mancare di rispetto ai tanti tifosi della Ternana presenti al Liberati. Ci hanno sostenuto dal primo all’ultimo minuto”.

Come sono passati i primi mesi a Terni?

“Benissimo, mi sono sentito subito a casa. Il gruppo che ho trovato è spettacolare, e si vede che sono anni che lottano insieme. È un ambiente familiare dove tutti remano insieme verso un unico obiettivo. Inoltre in città l'accoglienza è stata delle migliori”.

La sua è stata una trattativa lampo?

“Conoscevo già la Ternana come piazza. Il direttore appena avuto uno spiraglio mi ha subito convinto ad abbracciare il progetto e ragionando con i miei procuratori abbiamo convenuto che quella di Terni potesse essere una bella avventura da affrontare insieme”.

Si aspettava un inizio personale così?

“Si perché in estate ho lavorato molto soprattutto a livello fisico”.

Quattro gol con cui la Ternana ha raccolto un punto, si attende quello di una vittoria?

“Spero venga il più presto possibile”.

In avanti la Ternana ha una bella batteria di attaccanti, c’è sana competizione tra voi?

“Siamo tutti giocatori forti con caratteristiche diverse. In allenamento ho l’opportunità di poter apprendere aspetti positivi da grandi giocatori come Alfredo e Stefano. La loro carriera parla per loro”.

Che emozione è giocare in un Liberati gremito?

“La cornice sugli spalti sabato e prima con il derby è stata magnifica. Spero di vedere lo stadio sempre pieno perché i tifosi possono darci una mano come autentico dodicesimo uomo in campo”.

