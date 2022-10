Perugia-Cittadella, al 5' della ripresa gara interrotta per ricordare Renato Curi

Domenica 30 ottobre ricorre il 45esimo anniversario della morte

Domenico Cantarini 26 ottobre 2022 a

a

a

Domenica 30 ottobre è il giorno del 45esimo anniversario della morte di Renato Curi e sono in programma diverse iniziative in memoria dell’indimenticato numero 8 biancorosso. Si comincia venerdì 28 ottobre con la messa, celebrata da don Mauro Angelini, nel piazzale antistante lo spogliatoio (ore 18) alla presenza di squadra, staff tecnico e dirigenza del Perugia, insieme a familiari, amici, ed ex compagni di Renato Curi. In occasione della gara tra Perugia e Cittadella di domenica, poi, la Lega Serie B ha autorizzato, al quinto minuto della ripresa, che i calciatori di entrambe le squadre, di concerto con l’arbitro, interrompano il gioco per qualche secondo, proprio per ricordare il momento esatto della morte in campo di Curi, avvenuta durante Perugia-Juventus del 30 ottobre 1977.

Le famiglie Curi, Frosio e Ceccarini in visita tutte insieme al Museo del Perugia

