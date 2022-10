Lo spoletino Mirko Gori è campione del mondo per la quinta volta in carriera

Successo a Pomezia nella categoria K1: battuto al terzo round l'uzbeko Yan

25 ottobre 2022 a

L'atleta spoletino Mirko Gori si è laureato nuovamente campione del mondo di K1, (professionisti) di kick boxing, questa volta a Pomezia per la prestigiosa sigla Xfc (Xtreme Fighter Champion), che conta una promotion internazionale con atleti di altissimo livello. Gori è stato campione del mondo per ben quattro volte, in altrettante federazioni, e compie così una strepitosa impresa raggiungendo il record di 5 titoli mondiali in 5 diverse sigle e in 5 differenti categorie di peso.

Ad incrociare i guantoni con l'atleta italiano (dopo l'improvvisa disdetta dell'atleta brasiliano, Marcelo Silvia, per irrisolvibili problemi legati al visto del passaporto) , è stato un fortissimo combattente proveniente dall' Uzbekistan di 35 anni, Zokirbkou Yan, che vanta un palmarès di tutto rispetto: 22 match da professionista, con 20 vittorie, una sconfitta e un pareggio. Vittoria da parte di Gori arrivata a circa metà del terzo round, grazie a una fulminea e chirurgica ginocchiata al corpo dell'avversario che finisce a terra, non riuscendo a proseguire l'incontro.

