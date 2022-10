Faggioli imprendibile vince La Castellana di Orvieto

Il pilota fiorentino ancora una volta leader della cronoscalata

Simone Faggioli su Norma M 20 Fc Zytek ha vinto la 49^ Cronoscalata

La Castellana Orvieto. Il fiorentino della Best Lap, 16 volte tricolore e 13 volte Campione

Europeo, ha ottenuto tempi fotocopia nelle due salite di gara in 2’47”95 e 2’47”83, sfiorando addirittura

il record per agguantare il secondo successo sui tecnici 6.190 metri tra San Giorgio e Colonnetta

di Prodo. Sul podio con grande determinazione è salito l’abruzzese di Drepanum Corse

Stefano Di Fulvio, estremamente aggressivo sulla Osella PA 30 che lo perfettamente assecondato

a bissare la posizione 2021, nonostante una lieve toccata nella prima salita. Terzo con una grande

prova di inossidabile bravura e passione il ragusano Franco Caruso al volante della Nova Proto

NP 01-2, particolarmente preciso pungente.

