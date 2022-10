Perugia, oggi si decide sulla riapertura della Curva Nord

Giornata cruciale per sapere sei i tifosi potranno tornare nel loro settore domenica contro il Cittadella

Domenico Cantarini 25 ottobre 2022

Proseguono i lavori per il completamento del restyling della curva Nord dello stadio Curi e la riapertura al pubblico in occasione della gara che attende il Perugia domenica contro il Cittadella è probabile ma non scontata. L’amministrazione comunale aveva annunciato in conferenza stampa la “prima” del nuovo settore, con capienza piena, per lo scorso 16 ottobre (la gara con il Sudtirol) salvo poi essere costretta alla retromarcia per evidenti ritardi, motivati con condizioni metereologiche avverse e difficoltà nel reperimento di materiali. Dopo il consolidamento della struttura, il montaggio dei nuovi gradoni e il rifacimento dei servizi igienici, mancano alcune opere di completamento a terra che dovrebbero essere ultimate in queste ore. Poi tocca alla commissione degli enti preposti dare il via libera all’agibilità. Considerata la necessità di aprire la prevendita, entro oggi dovrebbe essere sciolto il nodo per capire se gli abbonati e tutti i tifosi della Nord potranno rientrare nella propria casa o dovranno aspettare ancora.

