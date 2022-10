Rabbia Ternana, sette mesi senza rigori a favore

Foto: lapresse

C’è bisogno di più rigore nella Ternana. E non si parla certo dei comportamenti da tenere dentro o fuori dal campo. Le Fere, sfruttando uno dei duplici significati della parola, sembrano aver ormai messo in archivio in alcuni dei suoi componenti la fase dell’anarchia tattica, sfoderando anche sabato pomeriggio una gara tutta cuore e disciplina contro una delle pretendenti alla vittoria finale della Serie B, riuscita con due magie di Coda a espugnare il Liberati in una gara che i rossoverdi hanno giocato fino in fondo. Per rigore, invece, si intende proprio la massima punizione che gli arbitri concedono una volta vista un’infrazione in area. Dinamica che i tifosi della Ternana non vedono fischiare a favore dei rossoverdi da ben sette mesi. Per vedere un giocatore di mister Lucarelli calciare dagli undici metri, infatti, bisogna risalire nientemeno che al 15 marzo. Ternana di scena a Como. Nel secondo tempo mano larga di Iovine su cross di Furlan, l’arbitro Cosso indica il dischetto. Salzano parte e pareggia la contesa.

Da quel momento, il buio. La Ternana ha ormai quasi dimenticato di poter ricorrere anche all’opzione dei calci di rigore come possibilità per superare le difese avversarie. Eppure la squadra di Lucarelli ha una discreta produzione offensiva, e in area avversaria ci arriva sempre con continuità. D’altro canto, Iannarilli di rigoristi contro ne ha visti tanti, specialmente nell’ultimo periodo. Nelle ultime sei gare di campionato, sono ben tre i penalty fischiati contro la Ternana. E non tutti sempre limpidi. Anzi. Il primo è arrivato nel derby con il Perugia. Incrocio di gambe tra Casasola e Coulibaly, Di Bello fischia dopo aver visionato il video. Guizzo di Iannarilli su Di Carmine e strada spianata verso la vittoria della straregionale.

Poi, l’abbaglio al Vigorito di Benevento da parte di Volpi. Mani di Iannarilli in uscita su La Gumina, l’on field review non convince il direttore di gara che conferma la prima decisione tra l’incredulità della panchina rossoverde. Solo la grande rimonta della ripresa attenua la rabbia dei tifosi, comunque adirati per l’errore che sarebbe potuto costare caro. A costare caro, invece, è l’ultimo rigore fischiato contro le Fere nel big match di sabato contro il Genoa. Iannarilli respinge corto un tiro di Vogliacco, contatto in area tra i guantoni dell’estremo difensore e i piedi di Coda che Doveri che, dopo on field review, conferma la massima punizione. Da lì, stavolta, la rimonta è tutta per il Genoa, capace di ribaltare la sfida in due minuti. Insomma, arrivati alla decima di campionato, la Ternana può dire di avere ancora la lista dei rigoristi impolverata e chiusa in un cassetto, in attesa di tirarla fuori il prima possibile. Perché, per adesso, c'è qualcosa che non Var.

