Filippo Ranocchia, i complimenti della Juve per il gol con il Monza: il primo in Serie A per il perugino

Carlo Forciniti 24 ottobre 2022 a

a

a

La prima volta non si scorda mai. A maggior ragione se il contesto è quello di uno dei templi del calcio: lo stadio San Siro. Filippo Ranocchia ha scelto uno stadio d’eccezione per realizzare il suo primo gol in Serie A. E pazienza se il “suo” Monza ha perso 4-1 contro il Milan. Al netto del comprensibile rammarico per il risultato negativo, il centrocampista che lo scorso maggio era stato convocato per uno stage dal Ct dell’Italia, Mancini, non può non essersi goduta nel proprio intimo la gioia per la splendida punizione con cui ha trafitto Tatarusanu per il provvisorio 3-1.

Il perugino Filippo Ranocchia promosso a pieni voti dopo l'esordio in Serie A

Sui social, il centrocampista perugino classe 2001 lanciato da Nesta ai tempi in cui militava nel Grifo nella stagione 2018-2019, ha ripostato i video della sua rete fatti dagli amici e dai tifosi. Sempre attraverso i social, sono arrivate le congratulazioni della Juventus, proprietaria del cartellino: “Complimenti a Filippo Ranocchia per il suo primo gol in Serie A”. Il giocatore cresciuto nel Monte Malbe, in estate ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2026, per poi essere girato in prestito con diritto di riscatto al club brianzolo e controriscatto in favore della Juventus.

Il perugino Filippo Ranocchia convocato dal ct Mancini per uno stage in Nazionale

In questa stagione e dopo essere stato titolare nelle prime due uscite di campionato contro il Torino (in cui era stato tra i migliori dei suoi) ed il Napoli, era via via finito ai margini. Dopo 6 panchine consecutive, aveva riassaggiato il campo contro lo Spezia per poi restare nuovamente a guardare ad Empoli nel penultimo turno. L'auspicio è che la splendida punizione realizzata a San Siro possa permettere a Ranocchia di risalire le gerarchie.



Video su questo argomento Filippo Ranocchia, primo gol in Serie B: il calciatore perugino tiene in vita il Vicenza Nicola Uras

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.