Superlega, Padova-Sir 1-3: Perugia prima in solitaria

Foto: Benda

I bianconeri partono male poi vincono alla grande con Rychlicki best scorer e Solè mvp

23 ottobre 2022 a

a

a

Cala il poker la Sir Safety Susa Perugia! I Block Devils espugnano la Kioene Arena superando in quattro set e in rimonta i padroni di casa della Pallavolo Padova e volano solitari in vetta alla classifica a punteggio pieno. Prestazione in crescendo quella degli uomini di coach Anastasi che escono da un primo set difficile e con poco ritmo, per merito anche di un’ottima Padova, facendo salire i giri del motore in particolare al servizio e a muro e trovando nelle proprie tante bocche da fuoco dei terminali infallibili in contrattacco.

Superlega, la Sir non sbaglia e passa 3-1 a Siena

Lo raccontano bene i numeri della sfida nei quali Perugia fa meglio di Padova sia dai nove metri (8 ace contro 5) che in attacco (60% contro 46% di efficacia), ma soprattutto scavando il solco a muro dove i bianconeri di Perugia vanno a segno 12 volte contro lo 0 nella casella dei bianconeri di Padova. Giannelli gestisce bene il gioco offensivo dei suoi a manda tutti e cinque gli attaccanti in doppia cifra. Best scorer un Rychlicki sugli scudi (23 punti, 2 ace, 4 muri ed il 71% in attacco), Mvp un Solè da 12 palloni vincenti ed il 91% in primo tempo. 14 di Plotnytskyi, 10 di Flavio (con l’89% sotto rete) e 11 di Semeniuk (con 5 ace) completano il quadro con il consueto Colaci (in campo dal secondo set per Piccinelli) a dare solidità in seconda linea. Si alzano i ritmi ora per Perugia che martedì torna prontamente al lavoro in vista della sfida di giovedì sera a Civitanova, anticipo dell’undicesima di andata.

Sir vincente a Siena ma Sirci vuole di più: "Troppi errori nel secondo set, bisogna migliorare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.