A1, Junior Perugia inizia con un pari a Forte dei Marmi

Finisce 3-3 in Toscana nella prima giornata di campionato

Inizia con un pareggio in quel di Forte dei Marmi il cammino dello Junior Tennis Perugia M Plus Performance nella serie A1 edizione 2022. I gialloblù di capitan Tarpani hanno impattato 3-3 in casa del Tc Italia, con il neo acquisto Gian Marco Moroni protagonista. Due punti portati a casa da 'Jimbo', vittorioso in rimonta nel singolare opposto all'esperto spagnolo Inigo Cervantes (ex. 56 mondiale) e quindi in doppio insieme a Skander Mansouri. Rammarico per quest'ultimo, visto che il tunisino nel suo combattuto match al cospetto di Walter Trusendi ha dovuto soccombere in tre set dopo essere stato in vantaggio. Nessun problema in singolare per Francesco Passaro, che ha tenuto a bada il talentuoso algherese Lorenzo Carboni, già campione italiano Under 16. Niente da fare invece per Gilberto Casucci superato da Marco Furlanetto, anche in questo caso con recriminazione visto che 'Gil' era avanti nel secondo set. Un punto a testa nei doppi, con Passaro e Casucci sconfitti da Furlanetto e Carboni. Tra tre giorni si replica a campi invertiti, in virtù del fatto che i toscani hanno chiesto l'anticipo della sfida di ritorno.

A1 maschile, parte l'avventura dello Junior Tennis Perugia

Tc Italia Forte dei Marmi – Junior Tennis Perugia 3-3. Singolari: Francesco Passaro b. Lorenzo Carboni 62 63, Walter Trusendi b. Skander Mansouri 67 64 64, Gian Marco Moroni b. Inigo Cervantes 57 63 61, Marco Furlanetto b. Gilberto Casucci 63 64. Doppi: Furlanetto/Carboni b. Passaro/Casucci 62 64, Mansouri/Moroni b. Trusendi/Cervantes 64 62

Berrettini conquista la finale del torneo di Napoli

