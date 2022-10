Gubbio-Imolese 3-0, Arena lancia i rossoblù: poi Toscano e Spina calano il tris

23 ottobre 2022 a

Un gol di Arena nel finale (28' del secondo tempo) ha lanciato il Gubbio verso il successo pesantissimo al Barbetti contro l'Imolese. In un match bloccato con la squadra di Braglia che le stava provando tutte per infrangere il muro degli emiliani, è arrivata una perla del trequartista con il sinistro a far impazzire il pubblico di casa.

Nel finale è arrivato pure il raddoppio grazie a Toscano e nel recupero il tris firmato da Spina. Con questo risultato il Gubbio si regala (in attesa di Fiorenzuola e Reggiana impegnate rispettivamente a Cesena e Carrara), qualche ora da prima della classe insieme all'Entella a quota 20, con l'auspicio di rimanerci pure al termine della giornata.

Prossimo turno la formazione di Braglia andrà a far visita all'Olbia.

