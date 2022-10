MotoGp, Bagnaia vince in Malesia: è a un passo dal titolo mondiale

23 ottobre 2022 a

Francesco Bagnaia ha vinto il Gp della Malesia nella classe MotoGp ed è a un passo dalla conquista del titolo Mondiale. Fabio Quartararo infatti si è piazzato al terzo posto ed è ora distante 23 punti dal pilota della Ducati, quando al termine della stagione manca solo la gara di Valencia, in programma il prossimo 6 novembre. Sul podio anche la Ducati Pramac di Enea Bastianini, secondo dopo aver ingaggiato un lungo duello con 'Pecco'. Quarta piazza per Marco Bezzecchi, nella top ten anche Franco Morbidelli, decimo. Jorge Martin, in testa nelle fasi iniziali della corsa, è uscito di scena per una scivolata senza conseguenze mentre si trovava al comando. "Ho fatto la miglior partenza di tutta la mia vita, è stata assolutamente perfetta. Ho preso dei rischi per stare davanti", ha dichiarato Francesco Bagnaia dopo la vittoria. "Stare dietro a Martin era troppo per il mio posteriore, mi sono detto devo calare il passo, poi lui purtroppo è caduto, ma penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro dal punto di vista del campionato - ha aggiunto il pilota della Ducati - E' la mia settima vittoria in stagione, possiamo essere tutti molto contenti".

