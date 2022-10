Ternana-Genoa 1-2: Coda ribalta le Fere in 120 secondi

Foto: lapresse

Favilli porta in vantaggio i rossoverdi nel primo tempo, ma nella ripresa cambia tutto

22 ottobre 2022 a

a

a

Coda ribalta la Ternana in 120 secondi e regala al Genoa la quinta vittoria esterna in sei gare. Un vero peccato per le Fere che erano passate in vantaggio al 44' del primo tempo con il rientrante Favilli abile a sfruttare un assist in area di rigore e a superare Martinez. In precedenza una botta di Falletti (in campo dal 1') si era stampata sulla traversa dopo deviazione decisiva del portiere ligure. Il primo tempo si chiude 1-0 e il Liberati (11mila spettatori) è una vera bolgia. Nella ripresa, però, in due minuti cambia la partita. E ci pensa il super bombe Coda. Prima si procura il rigore atterrato da Iannarilli (lungo consulto al Var) al 75'. Poi è abile in area a fare fuori Sorensen e a freddare il portiere rossoverde con un tocco morbido da vero bomber. Il Genoa espugna Terni, la squadra di Lucarelli lascia il primo posto ma lo fa con la consapevolezza di aver una squadra in grado di lottare con le prime posizioni fino al termine della stagione.

