Tennis, finale tutta italiana a Napoli: Musetti batte Kecmanovic e ora affronterà Berrettini

Tennis, sarà una finale tutta italiana quella del torneo Atp di Napoli. Dopo Matteo Berrettini, anche Lorenzo Musetti ha vinto la sua semifinale. In due tennisti italiani si affronteranno nella partita decisiva che assegnerà la vittoria del Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo Atp 250, dotato di un montepremi di 612mila euro, di scena sul cemento all'aperto dell’Arena affacciata sul Golfo. Musetti, numero 24 Atp e quarta testa di serie, best ranking ha battuto nella semifinale il serbo Miomir Kecmanovic, numero 30 del ranking e quinta testa di serie. Il punteggio finale è stato 6-3, 6-4 in un'ora e 30 minuti di gioco.

Berrettini conquista la finale del torneo di Napoli

