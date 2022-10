22 ottobre 2022 a

Tennis: Matteo Berrettini conquista la finale del torneo Atp di Napoli. L'azzurro ha battuto in rimonta in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (2), 3-6 in due ore e 25' di gioco lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 74 del ranking Atp. In finale Berrettini attende il vincitore della sfida Kecmanovic-Musetti.

