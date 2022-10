Reggina-Perugia in campo fra poco, le scelte di Castori

Foto: belfiore

Senza gli infortunati Beghetto, Furlan e Matos, e con Rosi e Angella che al momento sono stati messi ai margini, Castori di nuovo sulla panchina del Perugia rispolvererà il 3-5-2 alle 14 al Granillo di Reggio Calabria. Sgarbi - out nelle ultime due partite - è recuperato. Pur non al top della condizione, dovrebbe affiancare Curado e Dell’Orco nella retroguardia a protezione di Gori. Sulle corsie, spazio a Casasola a destra ed a Paz - favorito su Lisi - a sinistra. In mezzo, il candidato principale per agire da vertice basso è Bartolomei. Con ogni probabilità, Luperini tornerà a fare l’interno. Da sciogliere il nodo legato all’altra casella da mezzala: in ballottaggio ci sono Santoro (favorito), Iannoni e Kouan. L’altro dubbio è legato all’attacco dove la lotta è serrata. Perché la sensazione è che siano in tre a giocarsi due maglie: Melchiorri, Strizzolo e Di Carmine.

