Ternana-Genoa, bolgia Liberati: verso il record di spettatori

Sarà bolgia Liberati domani pomeriggio per il big match d’alta quota contro il Genoa. Primato in classifica, prestazioni sempre più convincenti e la cornice di una sfida tra due grandi della categoria non ha fatto altro che alimentare la corsa al biglietto per la prevendita. L’ultima ufficialità di ieri parla di 7.883 biglietti venduti, che sommati ai quasi duemila abbonamenti fa lievitare la statistica a ridosso delle diecimila presenze. Di questi, 1.013 riguardano i biglietti venduti nel settore ospiti. Quindi la chiamata della Ternana sembra essere stata recepita nel miglior modo possibile dai supporter delle Fere, con l’entusiasmo che, seppur contenuto dalle tante partite ancora in calendario, ha infiammato la voglia dei tifosi di spingere Palumbo e compagni, trasformandosi in un autentico dodicesimo uomo in campo come già successo nel derby contro il Perugia di qualche giornata fa.

Proprio la straregionale rappresenta per adesso, con le oltre 11mila presenze, il record stagionale da battere, mentre quello assoluto dalla rimodulazione dei posti sulle gradinate riguarda la gara interna contro il Potenza nella stagione 2019-2020, partita decisa nel finale da una conclusione vincente di Michele Russo davanti a quasi tredicimila ternani (il dato in quel caso lievitò trascinato dalla campagna abbonamenti a prezzi irrisori). Insomma, la squadra per adesso ha risposto colpo su colpo alle tante aspettative di inizio anno, infilando fino a oggi un filotto di cinque vittorie consecutive che sono valse alla squadra di Lucarelli il primato in classifica. Ora i tifosi, capendo il momento e l’importanza della gara di domani, una sorta di prova del nove per le Fere contro quella che alla vigilia è stata accreditata come la formazione costruita per aggredire i primi due posti in classifica, vogliono dare il loro supporto ai propri beniamini.

BOTTEGHINI - Nel frattempo, la società di via della Bardesca ha comunicato che “i botteghini del Libero Liberati, in occasione di Ternana-Genoa di sabato 22 ottobre alle ore 16.15, saranno attivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sia per acquisto biglietti che per ritiro accrediti. Alle ore 13.00, per motivi di ordine pubblico, gli stessi dovranno essere inderogabilmente chiusi. La vendita dei tagliandi proseguirà invece regolarmente nei punti autorizzati”. ARBITRO - A dirigere il big match sarà Daniele Doveri di Roma1, con un solo precedente con i rossoverdi nella stagione 2008/2009 in un Ternana-Arezzo di Serie C terminato 1-1. Doveri avrà come assistenti Marco Trinchieri di Milano e Domenico Fontemurato di Roma. Il quarto uomo sarà Kevin Bonacina di Bergamo. Al Var ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano mentre all’Avar Giuseppe Macaddino.

