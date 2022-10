Trofeo delle Regioni, c'è anche il pilota ternano Petrucci a Umbertide con il team Osellini Husqvarna

21 ottobre 2022 a

Presenza importante per il Trofeo delle Regioni a Umbertide. Danilo Petrucci si presenterà al via con il Team Osellini Husqvarna: il pilota ternano lo aveva promesso e manterrà la parola data perchè sarà al via domenica 23 ottobre.

A confermare la presenza di Petrucci è stato Piero Osellini, Team Manager della stessa squadra Husqvarna Motorcycles di Piacenza che ha già invitato una FE 350F 4T a casa di Petrucci in Umbria per partecipare alla gara organizzata dal Moto Club Enduro Fratta Off Road Città di Umbertide in collaborazione con il promoter dell'Enduro Italiano Fmi, Off Road Pro racing di Alfredo Lenzoni. Questo il programma della manifestazione. Venerdì 21 apertura paddock leaving dalle 8. Sabato 22 ottobre, paddock assistenza dalle 8 alle 19. Poi Area Trening dalle 8 alle 9.30. Quindi riunione con i rappresentanti delle Regioni e Motoclub per conferma squadre alle 9 presso Hospitality Promoter.

A seguire alle 9.30 verifiche amministrative e alle 9.45 le verifiche tecniche. Il clou ovviamente sarà domenica 23: apertura del paddock con assistenza dalle 7 alle 8.30. Quindi alle 9 la partenza della gara, con la presenza di Danilo Petrucci. Il percorso sarà di 50 km. Sarà ripetuto tre volte e comprenderà due speciali: Cross Test di 4 km e Enduro Test di 5 Km, da ripetersi tre volte per un totale di 6 prove cronometrate.

