Il folignate Renzini alla guida dell'Italia che va a caccia di cinque medaglie d'oro

Il direttore tecnico della Nazionale femminile è impegnato nell'Europeo Elite in Montenegro

20 ottobre 2022 a

a

a

L'Europeo Elite femminile 2022 di pugilato è in corso di svolgimento presso il Mediterrenean Center di Buvda, in Montenegro. Tante e molto forti le azzurre che stanno facendosi onore sul ring, tutte guidate dal direttore tecnico della squadra azzurra, il folignate Emanuele Renzini che sta continuando alla grande la sua esperienza in azzurro dopo i successi alle Olimpiadi. Oggi giovedì 20 ottobre le azzurre hanno osservato una giornata di riposo, ma già domani 21 ottobre si tornerà sul ring. Sono cinque le azzurre che saranno di scena per giocarsi l’accesso alle finalissime.

Video su questo argomento La pugile Irma Testa: col mio coming out aiuto i giovani TMNews

PROGRAMMA: Semifinale 48 Kg Bonatti-Resztan (ENG) ore 14.15. Semifinale 52 Kg Savchuk-Kob (UKR) ore 14.45. Semifinale 57 Kg Testa-Walsh (IRL) ore 15. Semifinali 70 Kg Gemini-Desmond (IRL) ore 16.15. Semifinale 50 Kg Sorrentino-Cakiroglu (TUR) ore 17.45

Boxe: Mondiali Elite, Irma Testa guida le azzurre a Istanbul

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.