Il diesse Giannitti saluta Perugia: "Due anni molto positivi, ai tifosi chiedo di stare vicino al Grifo"

La lettera social dell'ormai ex dirigente biancorosso: "E' stato un privilegio per me"

Il direttore sportivo Marco Giannitti, dopo l'addio al Perugia, ha voluto salutare i tifosi biancorossi con una lettera pubblicata sui suoi canali social. L'ormai ex dirigente del Perugia inizia con un grande grazie. "Grazie Perugia - scrive il diesse -. Dal mio arrivo sono stato accolto con grande calore e affetto, mi sono subito sentito a casa e spero di esser riuscito, almeno in parte, a ricambiare la stima e l’entusiasmo che i tifosi hanno saputo trasmettermi e riconfermarmi ad ogni occasione. Dopo due stagioni vissute intensamente, la mia avventura a Perugia si interrompe. Il bilancio è stato estremamente positivo, contrassegnato da una promozione in serie B (2021) e dal raggiungimento dei play off (2022) ma anche dal punto di vista umano è stata per me una meravigliosa avventura perugina. Il Perugia Calcio ha una storia importante, caratterizzata dal raggiungimento di traguardi prestigiosi e animata da imprese di campioni veri, e l’aver fatto parte di questa società è per me motivo di orgoglio e grandissimo onore. Come dimenticare il record dell’imbattibilità, le prodezze di Renato Curi e di Paolo Rossi, l’elegante lungimiranza di Franco D’Attoma… sono solo alcuni esempi cristallini e positivi di uomini che hanno compiuto gesta eroiche nello sport e nella vita e che rimarranno scolpite indelebilmente negli annali del calcio perugino e italiano.

Aver poi avuto la possibilità di vivere Perugia, una città ricca di storia, arte e tradizione, cultura e passione che quando ti entra dentro ti scalda l’anima in maniera indelebile, e questo lo considero un privilegio che porterò per sempre nel mio cuore. Ho parlato di storia. Ma è sul futuro che voglio soffermarmi. Perché questa città e questa squadra meritano le migliori fortune e la possibilità di raggiungere obiettivi ancor più sfidanti di quelli sinora conseguiti. Cari tifosi, vi chiedo di stare vicini alla squadra, al nostro caro Grifo biancorosso per raggiungere le meritate fortune e per tornare a volare alto e fiero come solo lui sa fare. Vi saluto con tutta la mia gratitudine. Forza Grifo! M.G.".

