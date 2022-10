Atp Napoli, il perugino Francesco Passaro battuto ancora da McDonald

20 ottobre 2022 a

Mackenzie McDonald è davvero la bestia nera di Francesco Passaro. Il californiano, dopo aver sbarrato la strada al perugino agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Firenze, si è ripetuto al torneo Atp 250 di Napoli battendo ancora in due set, 6-3, 7-5, il 21enne dello Junior, stavolta al primo turno. Il perugino aveva centrato il tabellone principale dopo aver vinto i due partite delle qualificazioni. Ancora una volta il match è stato equilibrato. McDonald, numero 74 del mondo, ha vinto il primo set capitalizzando il break al sesto gioco.

Nel secondo set, il californiano ha rotto l'equilibrio al settimo game, ma Passaro è stato bravo a fare il controbreak. Nell'11esimo gioco l'allievo di Roberto Tarpani è salito fino a 40-15, però l'americano ha reagito e dopo aver annullato quattro palle del game a Passaro (il perugino alla quarta ha commesso doppio fallo), al primo vantaggio ha girato di nuovo l'incontro, chiudendolo poi al 12esimo game. Passaro (122 Atp), comunque, porta a casa 12 punti fondamentali per la corsa verso le Atp Finals Next Gen.

Battendo Filip Misolic, infatti, ha tenuto a distanza proprio un avversario pericoloso per la corsa all'ottava posizione che garantisce l'ingresso alla Finals ai migliori otto Under 21 del mondo. Passaro ora è al nono posto e comunque, considerato che i primi due della race, Alcaraz e Sinner avranno altri programmi, Passaro sarebbe già dentro. Comunque, ora il perugino andrà a caccia di altri punti pesanti anche per fare il salto fra i primi 100, per questo spera di entrare nelle qualificazioni del torneo Atp 500 di Basilea.

