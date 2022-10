Ternana-Genoa al Liberati, venduti già 6.358 biglietti: cresce l'attesa dei tifosi delle Fere

20 ottobre 2022 a

a

a

Sale la febbre Ternana in città, e non siamo certo nella settimana del derby contro il Perugia. Le cinque vittorie consecutive in campionato, il primato in classifica e le performance in campo dei rossoverdi di Cristiano Lucarelli sembrano aver animato di nuovo la corsa al biglietto per la prossima sfida di vertice con il Genoa sabato pomeriggio allo stadio Libero Liberati.

Fere, quinta vittoria di fila e primato: rimontona a Benevento da 2-0 a 2-3

Perché l’abbraccio alla squadra non è mai mancato da parte dei tifosi (foto Principi), ma rimonte per “animi forti” come quelle messe in atto in quel di Parma e Benevento non possono che far salire l’attesa per vedere la squadra dal vivo. Allora ecco che solo nella prima giornata di prevendita del martedì, i tagliandi acquistati si attestavano oltre i duemila, ai quali vanno aggiunti gli oltre millesettecento abbonati che vanno comunque aggiunti al conteggio totale. Il dato dei biglietti venduti, poi, si è attestato mercoledì 19 ottobre verso le 18.30 a quota 6.358 (inclusi i 952 per il settore ospiti ma esclusi gli abbonati), con ancora diversi giorni per poter fermare il proprio posto sugli spalti dello stadio ternano.

Ternana, cinque vittorie di fila in serie B: è la prima volta

Da far presente che, oltre al lustro delle due formazioni in campo, anche l’orario (16.15 invece che 14) magari ha agevolato la possibilità di essere presenti sulle gradinate da parte dei supporter rossoverdi, con i risultati maturati sin qui in campionato a fare da base solida per avvicinare di nuovo i tifosi allo stadio.

Lucarelli allo stadio a torso nudo e birra in mano: la domenica da ultrà del tecnico della Ternana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.