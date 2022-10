Il folignate campione del mondo Santarelli premiato dalla Lega Volley femminile

Foto: Filippo Rubin

Con la Serbia il coach umbro ha vinto la recente rassegna iridata: "Ma non è un'impresa"

Una giornata ricca di emozioni quella di oggi mercoledì 19 ottobre al teatro Gerolamo di Milano in occasione della presentazione della stagione 2022-23. L’evento, organizzato dalla Lega Volley femminile e Master Group Sport, ha visto salire sul palco tanti big. Come ogni anno sono stati poi consegnati diversi premi, partendo dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano di Daniele Santarelli che ha vinto tutto in serie A1 e proseguendo con la Wash4Green Pinerolo campione di serie A2 e la Valsabbina Millenium Brescia campione di Coppa Italia di A2.

Un riconoscimento anche per Paola Egonu, miglior realizzatrice della scorsa serie A1 e proprio per il tecnico folignate Santarelli, campione del mondo con la Serbia. “Un’impresa? No, abbiamo fatto solo il nostro lavoro. Non sapevamo dove saremmo potuti arrivare - ha dichiarato -, ma sapevo di avere un bel gruppo tra le mani. Ho ereditato una squadra nuova e dopo un’estate stancante tra Vnl e Mondiali, ci siamo regalati una grossa soddisfazione. Sono sereno, felice e contento per la Serbia e anche per il mio staff tutto italiano”.

