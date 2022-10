Perugia, da Comotto a Rubino fino a Nember e Zamuner: tutti i nomi per il dopo Giannitti

19 ottobre 2022 a

“AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Marco Giannitti per la risoluzione consensuale del contratto”.

Con questa nota, martedì pomeriggio, il Perugia ha ufficializzato la separazione definitiva (era in scadenza a giugno 2023) dall’ormai ex dirigente che era stato già sollevato dall’incarico lunedì. Ora il club ha due mesi di tempo, da regolamento, per nominare un nuovo diesse. Il patron Santopadre, almeno per il momento, ha preso tempo, gestendo in prima persona il presente di concerto con l’allenatore.

Per il futuro diesse, comunque, accanto alla figura dell’ex Comotto e di Raffaele Rubino, spuntano anche altre possibili strade: Giorgio Zamuner, ex Padova, Luca Nember, emerso con il Lumezzane e arrivato in A al Chievo, e Mattia Collauto, reduce dall’esperienza a Venezia.

