Perugia, i tifosi del Centro coordinamento club: "La confusione in campo specchio del caos in società"

Il presente è un’umiliazione, il futuro fa paura. Smarrimento e sfiducia in un “contesto penoso”. I tifosi dei Perugia club fotografano la condizione del Grifo con un lungo elenco di sostantivi e aggettivi negativi. “L’ultimo posto di classifica e l’umiliazione costantemente subita - recita il comunicato diffuso martedì 18 ottobre - sono ingredienti di una miscela esplosiva che la tifoseria del Centro di Coordinamento non può accettare e che condanna apertamente, esprimendo al contempo grande preoccupazione per il futuro dei colori biancorossi".

"L’attuale situazione, il caos tattico nel rettangolo di gioco, non è altro che lo specchio della confusione nella quale versa la società ed è figlia di scelte inadeguate in passato così come nella stagione in corso ribadite già da tempo dal Centro di Coordinamento. Quello che sta accadendo in questo momento non è altro che il frutto amaro da raccogliere. Atleti acquistati a saldo quando la stagione è abbondantemente iniziata, allenatori e dirigenti che di anno in anno scappano altrove non trovando un progetto serio e duraturo, l’incapacità di governare lo spogliatoio che disconosce l’autorità della società ed il disprezzo di alcuni interpreti verso maglia e tifoseria, sottolineano confusione nelle idee, improvvisazione e mancanza di programmazione”. Ai giocatori che “non sono esenti da responsabilità per il penoso contesto”, il Coordinamento si rivolge con “un appello per tirarci fuori dal piano inclinato che sta portando verso il baratro”, con l’invito all’impegno e al sudore “per salvare quantomeno la categoria”.

Infine il nuovo monito rivolto a Santopadre per “una fiducia perduta da una città intera” che ha portato ad “allontanamento e freddezza della quali la società dovrebbe prendere atto proprio per manifestare, con una scelta di coraggio, quell’amore che dice di nutrire, assicurando a questo territorio e questi colori il posto e dignità che merita, come la nostra storia insegna”.

