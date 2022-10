Ciclocross, Proietti Gagliardoni vince a Sant'Elpidio a Mare e resta in maglia rosa

Al Giro d'Italia l'Allievo dell'Uc Foligno si conferma leader

Apoteosi rosa per l’UC Foligno nella 3° tappa del Giro d’Italia Ciclocross grazie a Mattia Proietti Gagliardoni. Domenica 16 ottobre l’Allievo di II anno assisano si è infatti imposto per distacco sul circuito di Sant’Elpidio a Mare, andando subito a legittimare la maglia di leader della generale di categoria, conquistata una settimana fa a Osoppo. Un trionfo di classe e di autorità su un tracciato, tra i più impegnativi della stagione per dislivello, caratterizzato da un terreno estremamente secco e dal conseguente polverone alzato dal passaggio degli atleti. Più che generare pressione il simbolo del primato ha addirittura esaltato il portacolori folignate, lesto nel prendere il controllo delle operazioni sin dalla seconda metà della tornata inaugurale.

Una volta in testa Proietti Gagliardoni ha fatto presto piazza pulita di tutti gli avversari, piegando per ultima la resistenza di Riccardo Da Rios (SS Sanfiorese) nel corso del 2° giro. Pressoché impeccabile da quel momento anche la gestione dello sforzo, col talento nerazzurro che ha quindi potuto assaporare fino in fondo un successo sfuggito per una questione di dettagli e sfortuna nelle due frazioni precedenti, concluse entrambe alla piazza d’onore. Alle sue spalle, dopo il coriaceo Da Rios, si è conquistato nuovamente “un posto al sole” il compagno Giacomo Serangeli, autore dell’ormai consueta partenza al fulmicotone e a lungo in bagarre col campione italiano di categoria Ettore Fabbro (Jam’s Bike Team Buja) per il 3° gradino del podio. In virtù del 4° posto di giornata anche per il corridore ternano si aprono scenari sempre più interessanti in chiave generale, quando siamo già giunti al giro di boa della rassegna.

Numeri alla mano quella di Proietti Gagliardoni in terra marchigiana assume i contorni di una vera e propria “spallata rosa” alla competizione, in virtù dei 13 punti che lo separano dallo stesso Da Rios, suo più immediato inseguitore in classifica. Dal canto suo Serangeli insegue la 3° piazza, occupata al momento da Fabbro, ad appena 8 lunghezze di distacco, nella speranza di poter beneficiare di alcuni incroci di calendario nelle prossime settimane, dove alcuni big del nord potrebbero venire dirottati sul circuito Master Cross. La cosa certa è che a 3 tappe dalla conclusione del Giro d’Italia, si riparte per la cronaca il 30 ottobre a Follonica, i falchetti sono pienamente autorizzati a sognare in grande, o più semplicemente a sognare in rosa.

