World Cup di E-bike, tutti i vincitori del Gp Monini di Spoleto: c'è anche il fratello di Danilo Petrucci

Un week end all’insegna del total-green quello che si è chiuso da poche ore a Spoleto e che ha visto il circus della World Cup E-Bike Enduro approdare per la sua tappa finale in Umbria. Organizzato dal Moto Club Spoleto, il Gp Monini, con validità mondiale e italiana ha rappresentato l’occasione per far toccare con mano agli appassionati il mondo delle due ruote elettrificate e non. Infatti, in Piazza Garibaldi, oltre alla cerimonia di premiazione, sono state organizzate diverse attività che hanno divertito e coinvolto i presenti.

Dagli spettacoli di Trial Bike Show dei riders Diego Donadibus e Alessandro Licheri che hanno dato grande prova di equilibrio e coraggio in sella alle loro biciclette da trial, alla pista Pump Track, a disposizione di tutti gli appassionati che volevano provare, in maniera del tutto gratuita, il brivido di whoops e paraboliche, ovviamente coadiuvati dallo staff del 2010 Gravity Team, supporter ufficiale del Moto Club Spoleto nell’organizzazione dell’evento. A contorno di questa due giorni si è svolta anche una notturna che, scattata alle 20 di sabato sera dal centro spoletino, ha visto prendere il via diversi ciclisti, perfettamente attrezzati per affrontare al meglio il percorso nel buio più totale. Il main event del sabato del Gp Monini è stata la presentazione, in anteprima mondiale, della nuova Borile ”Euganea” la prima E-Bike made in Borile, capace di affascinare, già al primo sguardo, tutti i presenti, grazie alle sue forme, ai contenuti tecnici e alla cura del dettaglio, tipico della filosofia costruttiva di Borile. Passiamo ai risultati della gara che, alle 10 in punto di domenica mattina è scattata sotto lo sventolio del tricolore dato da una starter d’eccezione: Maria Flora Monini. Da programma, due i giri del percorso, per un totale di 6 prove speciali e 36 chilometri di aspre salite e impervie discese.

Ad avere la meglio sono stati, nel mondiale nella classe E1-J, E3, E2 ed E1 rispettivamente Tommaso Bianchetti, Davide Rossin, Andrea Sassoli e Francesco D. Petrucci, che si sono laureati anche campioni del mondo di categoria. Tra gli spettatori, sotto al podio, anche Danilo Petrucci, il pilota MotoGp rientrato da poche ore dalla Thailandia, non ha voluto perdersi la gara, vittoriosa, del fratello Frenkie, premiato, come gli altri piloti della World Cup direttamente da Maria Flora Monini che, con il fratello Zefferino, e la loro notissima azienda, hanno sposato la filosofia green dell’evento! Nel campionato Italiano a imporsi sono stati nella E1 ancora Petrucci che si è aggiudicato anche il campionato, nella EJ Francesco Pratelli si assicura la prova spoletina con Andrea Ferrari vincitore finale della serie, Davide Rossin trionfa nella EOP ma a conquistare il titolo è stato Andrea Sassoli, nella ES a vincere è stato Paolo Cambiotti mentre Eric Anselmo si è assicurato il tricolore, Tommaso Bianchetti fa il pieno nella classe EU assicurandosi gara e campionato, mentre Alberto Segala si è imposto nella EV, con il titolo andato a Stefano Passeri assente a Spoleto, chiudiamo con la Entry Level che ha visto salire sul podio Giulio Musiani, secondo Pioli e terza Matilde Bianchetti. (Foto Giorgio Panacci)

