Ultramaratona, Massimiliano Sfondalmondo e Lorena Piastra vincono la 100 km del Sahara

Luca Uccellini 18 ottobre 2022 a

a

a

Grande risultato quello ottenuto dalla coppia perugina, nella vita e nello sport, Massimiliano Sfondalmondo e Lorena Piastra, due dei massimi esponenti dell’ultramaratona della nostra regione entrambi tesserati per la TX Fitness di Corciano: hanno dominato sia in campo maschile che femminile la 100 km del Sahara, gara in 4 tappe di 25 km ciascuna che si è corsa dal 10 al 13 ottobre nel deserto tunisino con partenza da Douz ed arrivo nell’oasi di Ksar Ghilane. Massimiliano ha conquistato la vittoria con un tempo finale di 8 ore 48 minuti e 46 secondi mentre Lorena ha vinto in 9 ore 49 minuti e 43 secondi, entrambi aggiudicandosi tutte e 4 le tappe.

Cambia la viabilità per la Mezza Maratona

Ma non è finita qui, perché poi domenica 16 hanno preso il via nella ultramaratona 100km No Stop che da Ksar Ghilane li ha riportati a Douz, altra impegnativa gara dopo le quattro tappe, sempre su piste desertiche e attraversamenti di ampie zone con grandi dune di sabbia: e qui a causa di problemi intestinali Massimiliano Sfondalmondo si è dovuto ritirare dopo una sessantina di km quando oramai era fuori dal podio della gara, mentre Lorena Piastra, anch’essa alle prese con problemi intestinali, ha tenuto duro ed ha portato a termine la competizione in 14 ore finendo seconda assoluta, piazzamento che le ha consentito, unito alla vittoria nella gara a tappe, di conquistare il Grande Slam della manifestazione che purtroppo è sfuggito al suo compagno.

Daniele Santarelli campione del mondo con la Serbia: Brasile ko 3-0

Un prestigioso risultato questo che si va ad aggiungere ai tanti conseguiti dalla coppia perugina fino ad ora in Italia e all’estero nella specialità dell’ultramaratona, la più amata da entrambi anche se non disdegnano di partecipare a gare più corte e veloci: Lorena tra l’altro aveva già trionfato nella 100km del Sahara nel 2019 con Massimiliano che in quell’occasione chiuse ottavo. Prossimi impegni di spessore per la coppia, che in dodici anni a tutt’oggi ha corso 90 tra maratone ed ultra lui e 95 lei, i 45 km del Sagrantino Trail a fine mese e poi a gennaio a Trieste i 57 km della Corsa della Bora.

Da Arezzo al Monte Rosa in bicicletta e a piedi in un week end, impresa riuscita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.