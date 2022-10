Perugia, duro confronto tra Castori e i senatori Angella e Rosi

Foto: belfiore

I due difensori rischiano di essere messi fuori rosa

18 ottobre 2022 a

Nella giornata odierna, sbrigate questioni burocratiche, verrà ufficializzato il ritorno di Castori sulla panchina del Perugia, insieme a tutto lo staff, che ha già diretto l’allenamento di ieri. Ieri, invece, presidente e allenatore hanno avuto un lungo confronto per poi convocare i veterani Angella e Rosi per un chiarimento, con toni anche piuttosto accessi, sulle ragioni del rendimento della squadra e per cercare di tirare una linea netta sulle incomprensioni e portare fuori il Grifo dal pantano in cui è finito. I due giocatori rischiano anche provvedimenti a loro carico, come l'essere messi fuori rosa.

