Ternana prima in B dopo 18 anni

La squadra allenata da Beretta nel 2004 era al comando della classifica

18 ottobre 2022 a

I tifosi della Ternana hanno atteso ben 18 anni per vedere di nuovo le Fere in cima alla classifica di Serie B. Era dalla stagione 2003\2004, infatti, che i rossoverdi non guardavamo tutti dall’alto in basso nel campionato cadetto. Scavando ancora di più, per trovare un altro primato bisogna riavvolgere il nastro di ben cinquant’anni, sfogliando le pagine fino a tornare alla storica annata con Viciani in panchina. Ma andiamo con calma, anche perché l’operazione di contenimento dell’entusiasmo in città continua, ma inizia ad avere diverse falle (basta vedere i vari video caricati sui social dai tifosi rossoverdi all’uscita dal Vigorito di Benevento). Diciannove anni fa sulla panchina della Ternana c’era Mario Beretta, e il primato venne raggiunto in prima battuta alla quarta di campionato.

Poker di vittorie iniziale (Bari, Verona, Albinoleffe, Messina, proprio quello battuto sabato pomeriggio con la rimonta in terra campana) e dodici punti che al 14 settembre certificava il primo posto delle Fere con tre punti di vantaggio sul Cagliari. Ma l’ultimo primo posto prima di quest’anno è sempre in quella stagione ma a febbraio 2004, con Agarini presidente. Ventiseiesima giornata di campionato, nel girone di ritorno l’Albinoleffe riesce a strappare un pari al Liberati, con i giocatori di Beretta a condividere il primato insieme all’Atalanta a quota quarantasei punti. Ed è questo l’ultimo episodio con la Ternana a guidare la Serie B, prima dei 19 anni passati attraverso diversi campionati ma anche diverse proprietà viste a Terni. A quei tempi Zampagna, Borgobello, Frick, Brevi erano alcuni dei nomi più osannati allo stadio, con il compianto Bolchi a finire la stagione chiudendo al settimo posto dopo alcune vicissitudini fuori dal campo che portarono, oltretutto, al cambio di proprietà in favore della famiglia Longarini.

Scavando a fondo, ecco che occorre tornare con la memoria indietro di ben cinquant’anni. Stagione ‘71-’72: dopo nove giornate le Fere guidate da Viciani aggrappano il primo posto, centrando alla fine dell’anno la prima storica promozione in Serie A di una squadra umbra. Ma questa è un’altra storia. Viciani, Beretta e ora Lucarelli. Tre allenatori con una squadra che è riuscita a raggiungere la vetta della Serie B. Per adesso serve solo concentrazione e consapevolezza che il campionato è ancora lungo, e solo sabato per la Ternana arriva al Liberati uno scontro diretto da vertice contro il Genoa. L’entusiasmo c’è e non deve scemare, il filotto di cinque vittorie consecutive anche. Il campionato è lungo ma dopo quasi vent’anni la Ternana ha, nel frattempo, assaporato di nuovo il gusto del primato in Serie B.

