Passaro unico azzurro dalle qualificazioni al tabellone principale dell'Atp 250 di Napoli

Il perugino dello Junior ha superato in rimonta l'austriaco Misolic, ora rivincita con McDonald

Il portacolori dello Junior Perugia, Francesco Passaro, ha staccato il pass per il tabellone principale dell’Atp 250 di Napoli dopo le qualificazioni che si sono svolte eccezionalmente sui campi del Tc Pozzuoli. Passaro è l'unico azzurro ad esserci riuscito tra i nove italiani al via delle qualificazioni. Il perugino ha operato una grande rimonta sull’austriaco Filip Misolic, numero 5 del seeding sconfitto 0-6 6-3 6-2.

Passaro batte Zhang: prima vittoria nel circuito maggiore Atp

Giulio Zeppieri è andato ko contro Zhang con il punteggio di 7-5 3-6 6-3. Il cileno Nicolas Jarry ha castigato Raul Brancaccio per 6-2 6-4 e il croato Borna Gojo ha regolato Napolitano in due set (6-3 6-4). A fine giornata il sorteggio dei qualificati, con l'urna napoletana che ha riservato a Passaro l'americano Mackenzie McDonald, affrontato già una settimana fa a Firenze e contro cui era arrivato un ko per 6-4 7-5.

Firenze Open, Passaro eliminato da McDonald: il perugino cede in due set 4-6 5-7

