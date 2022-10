L'Orvietana esonera mister Ciccone e il direttore generale Arcipreti: fatale il ko nel derby

Il presidente Biagioli: “Dopo 1 punto in 7 partite la società ha deciso di provare a dare una scossa”

L’ Orvietana, per voce del suo presidente Roberto Biagioli, comunica "di aver sollevato Gianfranco Ciccone dall’incarico di allenatore della prima squadra e Alvaro Arcipreti dall’incarico di direttore generale. La società - fa ancora la nota del club biancorosso di serie D - ringrazia Gianfranco Ciccone e Alvaro Arcipreti per l’impegno e la professionalità mostrati che hanno portato la scorsa stagione ad un risultato da record. Purtroppo la situazione attuale, con un solo punto conquistato in sette partite, rende necessaria una decisione, seppur dolorosa, che possa almeno servire da scossa".

Orvietana, ecco Totò Di Natale: "Anche a Udine un punto in 7 partite, poi andammo in Champions"

Fatale ai due il ko di domenica 16 ottobre al Muzi contro il Trestina nel derby, con Gramaccia e i bianconeri che hanno condannato i rupestri al 96'. L'Orvietana è al momento ultima in classifica con un punto, a -4 da Tau Altopascio e Montespaccato.

