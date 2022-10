Perugia, ora è ufficiale: via Giannitti e multa salata a Kouan

Esonerato il diesse nel giorno del ritorno di Castori, l'ivoriano nel mirino

Ora è ufficiale: "AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore sportivo Marco Giannitti". Il club intende ringraziare Giannitti per l’attività sin qui svolta e "augura lui le migliori fortune professionali e personali". Dall'esonero del disse al provvedimento a carico di Kouan "in virtù del gesto sconsiderato" che non aveva gradito il cambio di Baldini. Al giocatore "sarà applicata una multa salata". "La società - chiude la nota del club - ci tiene a ricordare a tutti i componenti della rosa che vestire questi colori è sempre motivo di orgoglio anche, e soprattutto, nei momenti di tempesta. Oltre alla sanzione attendiamo scuse pubbliche a tutta la città dal diretto interessato".

Perugia, dopo la sconfitta con il Sudtirol le dimissioni di Baldini e la contestazione. Richiamato Castori

