Perugia, Castori di nuovo allenatore. Divorzio dal diesse Giannitti?

Nessuna sorpresa sul fronte dell'allenatore in casa del Perugia: dopo le dimissioni di Silvio Baldini (tre sconfitte in altrettante partite e la precisa accusa "questa squadra non è una famiglia"), tocca di nuovo a Fabrizio Castori che era stato esonerato dopo il derby perso a Terni e una classifica già precaria (4 punti in 6 partite). La sorpresa però è sul fronte dirigenziale: Marco Giannitti potrebbe non essere più il direttore sportivo del Perugia, secondo quanto filtra ci sarebbe frizioni tra il presidente Massimiliano Santopadre e il dirigente. Nelle prossime ore sono attese eventuali comunicazioni ufficiali.

