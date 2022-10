Perugia, per il dopo Baldini c'è il Castori bis

Foto: belfiore

Domani incontro con l'ex tecnico destinato a tornare sulla panchina del Grifo

16 ottobre 2022 a

Per il dopo Baldini che si è dimesso al termine della gara persa con il Sudtirol (1-2) in un primo momento era venuta fuori la candidatura di Stellone che il disse Giannitti ha avuto nelle felice esperienza di Frosinone. Poi, però, ha preso campo l'idea del ritorno di Castori. Idea che si è tramutata in qualcosa di più concreto nelle ore successive tant'è che domani mattina l'ex tecnico del Grifo sarà nuovamente a Perugia per tornare in panchina e guidare la squadra verso una salvezza a oggi molto complicata ma non certo impossibile.

