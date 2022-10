Perugia-Sudtirol 1-2, l'ex Carretta condanna ancora il Grifo: non basta Melchiorri

16 ottobre 2022 a

Ancora una sconfitta, l'ennesima di una stagione che sta prendendo una piega sempre più disastrosa. Settimo ko in nove partite e ultimo posto consolidato con soli 4 punti in classifica. Al Curi per il Perugia un altro pomeriggio da dimenticare.

Contro il Sudtirol finisce 2-1 per la squadra dell'ex Bisoli, trascinato da un altro ex in campo, Carretta, autore della rete decisiva. In avvio era stato Mazzocchi a portare avanti gli ospiti in un primo tempo da dimenticare per la squadra di Baldini, che dopo appena 30' aveva già effettuato due cambi con Curado e Kouan al posto di Lisi e Beghetto. Nella ripresa il neo entrato Melchiorri al 5' a dare la scossa con un bel gol dopo un'azione personale.

Ma il Perugia non dava mai la sensazione di poter imprimere l'accelerazione vincente. E così nel finale Casiraghi pesca dentro l'area l'ex Carretta, Dell'Orco è in ritardo e il Sudtirol può esultare. Finisce 2-1, per il Grifo è sempre più notte fonda.

