Gubbio-Reggiana 1-2, seconda sconfitta interna consecutiva per i rossoblù

Foto: simone grilli as gubbio calcio

Doppietta di Montalto nel primo tempo, Mbakogu su rigore all'85' prova a riaprire la gara

16 ottobre 2022 a

Seconda sconfitta interna consecutiva per il Gubbio. La Reggiana passa 2-1 al Barbetti proprio come aveva fatto sette giorni fa il Rimini. E sempre come i romagnoli anche la Regia ha chiuso in vantaggio il primo tempo per 2-0 grazie alla doppietta di Montalto (22' su rigore e 32' di testa in anticipo su Bonini dopo cross da sinistra). Nella ripresa Gubbio padrone del campo con gli emiliani in 10 per l'espulsione di Kabashi ma con i granata tutti dietro la palla l'unica occasione è su conclusione da fuori di Bulevardi respinta dal portiere ospite. Poi il rigore per atterramento di Spina riapre la sfida con Mbakogu che trasforma dagli 11 metri (85'). Nel lungo recupero (8 minuti), però, Bulevardi viene espulso e in campo è ripristinata la parità numerica. Finisce 2-1 per la Reggiana.

