Ternana, cinque vittorie di fila in serie B: è la prima volta

Altro record per Lucarelli primo in classifica dopo il 3-2 al Benevento

La vittoria di Benevento permette a mister Lucarelli di mettere in collezione un altro record personale da ascriversi alla storia rossoverde. Dopo aver ottenuto il primato di successi consecutivi (11 nel torneo 2020-21), ed aver eguagliato tre settimana fa quello di Mario Caciagli come numero di successi contro il Perugia (3), l’allenatore toscano ha adesso battuto il record di successi consecutivi ottenuti dalle Fere in Serie B.

Nell’arco dei precedenti 28 campionati disputati nel campionato cadetto, la Ternana non aveva infatti mai conquistato cinque vittorie consecutive. Prima d’ora, due soli tecnici erano riusciti a sfiorare questo importante risultato. Il primo fu l’ungherese Eugenio Takas nella stagione 1946-47, chiusa poi dai rossoverdi in seconda posizione alle spalle della Salernitana. Quindi, nella stagione 2012-13, era stato Domenico Toscano a eguagliare quel ruolino di marcia, chiudendo poi il campionato in nona posizione. Da segnalare come pure Corrado Viciani e Enzo Riccomini, che sono stati gli unici due tecnici capaci di raggiungere la Serie A alla guida della Ternana, non fossero riusciti a centrare più di tre vittorie di fila.

