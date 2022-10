Sir Safety Susa Perugia-Verona 3-0, terza vittoria per i Block Devils a punteggio pieno: Semeniuk Mvp

15 ottobre 2022 a

a

a

Terza vittoria in altrettante partite per la Sir Safety Susa Perugia che al PalaBarton regola con un secco 3-0 la WithU Verona, che si presentava in casa dei Block Devils anch'essa con due successi contro le corazzate Piacenza e Trento.

Sir vincente a Siena ma Sirci vuole di più: "Troppi errori nel secondo set, bisogna migliorare"

Un risultato quindi non certo scontato, con Perugia capace però di indirizzare subito il match dalla propria parte grazie al duo Rychlicki-Semeniuk, quest'ultimo proclamato Mvp della partita. I Block Devils (nella foto Testa) si confermano così a punteggio pieno.

La Sir in Brasile alla Coppa del Mondo per club: ecco chi sono gli avversari

Questo il tabellino. SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 17, Russo 6, Solé 9, Semeniuk 15, Colaci (libero), Leon 12, Ropret, Plotnytskyi. N.E: Cardenas, Piccinelli (libero), Herrera, Mengozzi, Flavio. All. Anastasi, vice all. Valentini. WITHU VERONA: Raphael 2, Sapozhkov 15, Keita 14, Mozic 6, Cortesia 2, Grozdanov, Gaggini (libero), Mosca 4, Magalini 1. N.E.: Perrin, Zanotti, Spirito, Bonisoli (libero), Jensen. All. Stoytchev, vice all. Simoni. Arbitri: Giuseppe Curto et Vincenzo Carcione. Parziali set: 25-22, 25-14, 25-20. Note: Spettatori 2582. Le cifre: PERUGIA: 7 b.s., 8 ace, 46% ric. pos., 24% ric. prf., 55% att., 9 muri. VERONA: 8 b.s., 4 ace, 32% ric. pos., 21% ric. prf., 51% att., 2 muri.

Superlega, Sir-Verona il big match che non ti aspetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.