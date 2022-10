Perugia, Baldini vuole lasciare l'ultimo posto: "Sudtirol? Ho buone sensazioni"

Carlo Forciniti 16 ottobre 2022 a

“Ho buone sensazioni, ho visto la squadra concentrata ed in miglioramento. Siamo pronti per portare a casa i tre punti”. Alla vigilia della sfida fondamentale contro il Sudtirol, Silvio Baldini suona la carica. Dopo due sconfitte consecutive maturate da quando è arrivato al Perugia, è venuto il momento di vincere. Di farlo davanti ai propri tifosi.

E - dati i risultati di sabato - di abbandonare l’ultimo posto. "In momenti così manca la vittoria. Ci darebbe autostima, fiducia, un minimo di serenità anche se il campionato è lunghissimo. Quando giochiamo in casa è importante sfruttare il fattore campo”. L’allenatore di Massa conferma il modulo visto con il Como, precisando che “la difesa a tre, con il Pisa ha sofferto troppo”.

Sulle scelte non si sbottona. “Per quanto riguarda gli esterni sulla trequarti, potrei giocare con un attaccante puro e con uno che dia più equilibrio, ma devo sempre considerare la condizione fisica complessiva. Con i cinque cambi è fondamentale chi parte della panchina. Ho le idee ben chiare, dobbiamo solo lavorare e cercare di essere più bravi per creare situazioni da gol. Quando ci sono situazioni di difficoltà, diventerebbe facile e penalizzante per la squadra parlare di cosa ci manca. Bisogna analizzare la situazione, siamo persone con due gambe, due braccia ed una testa come quelli del Sudtirol. Con il Como ci sono state due, tre occasioni abbastanza lampanti che avremmo potuto sfruttare meglio. Questi flash ci devono fare sperare che con la continuità di gioco possiamo fare bene. L’importante è che la squadra sia compatta ed aggressiva, pronta alla battaglia”.

