L'Umbria è di bronzo ai Mondiali con Bertini, Giovi, Favoriti e Marconi

Nello staff tecnico e medico della Nazionale di Mazzanti c'è tanto cuore verde d'Italia

15 ottobre 2022 a

a

a

Umbria di bronzo ai Mondiali di volley femminile che si sono giocati tra Olanda e Polonia. Nel successo azzurro 3-0 di oggi sabato 15 ottobre contro gli Usa (25-20, 25-15, 27-25 i parziali) che è valso il terzo gradino del podio nella rassegna iridata, la nostra regione è stata rappresentata a dovere. Nello staff del commissario tecnico Davide Mazzanti (ex Bartoccini Fortinfissi Perugia, tra l'altro) troviamo innanzitutto il vice Matteo Bertini, nuovo coach delle Magliette nere, l'assistente allenatore perugino Andrea Giovi (anch'egli in forza a Perugia), la dottoressa ternana Alessandra Favoriti (nello staff medico anche delle Fere) e il fisioterapista lamarino Andrea Marconi.

L'Italvolley si ferma in semifinale, il Brasile vince 3-1

Il bronzo arriva per gli umbri dopo l’oro conquistato in estate nell’ultima Nations League, quando le azzurre hanno battuto per 3-0 il Brasile (25-23, 25-22 e 25-22) festeggiando così la prima storica vittoria nella competizione per nazioni e interrompendo il dominio degli Stati Uniti vincitori delle edizioni 2018, 2019 e 2021. Particolarmente movimentato il post gara contro gli Usa, con la forte Paola Egonu che ha dichiarato di voler chiudere con la Nazionale, facendo poi dietrofront e sostenendo di prendersi solo una pausa dall'azzurro.

