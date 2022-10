L'Atp 250 di Napoli nel caos: Passaro va a Pozzuoli per il derby contro Giustino

Il portacolori dello Junior in campo domenica 16 ottobre per il primo turno di qualificazione

15 ottobre 2022 a

a

a

"Per problemi relativi al materiale usato per la realizzazione dei campi da un’azienda, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi sabato 15 ottobre e domani, domenica 16, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi". Così il Tennis Club di Napoli spiega sui social lo slittamento dell’avvio del torneo Atp 250. "Gli incontri di qualificazione - aggiunge il Tennis Club - non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli. Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale". Chi aveva acquistato i biglietti potrà avere il rimborso o rischedularli per lunedì 17 pttobre, spiega il Tennis Club, che si scusa con gli spettatori per il disagio.

Passaro batte Zhang: prima vittoria nel circuito maggiore Atp

Domani domenica 16 ottobre si giocherà quindi il primo turno del tabellone di qualificazione su due campi del Tennis Club Pozzuoli, dove i giocatori sono giunti per allenarsi, ma sembra, a porte chiuse. Alle 10 è in programma il derby azzurro tra il perugino dello Junior, Francesco Passaro, e Lorenzo Giustino e la sfida tra Maestrelli e Misolic, a seguire tutti gli altri incontri.

Firenze Open, Passaro eliminato da McDonald: il perugino cede in due set 4-6 5-7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.