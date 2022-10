PalaBarton, lavori di ampliamento al via lunedì 17 ottobre

15 ottobre 2022 a

Notizia importante sul PalaBarton di Perugia, più precisamente relativa ai lavori al palazzetto per l’ampliamento della struttura da 4.000 a 5.000 posti. I lavori dovevano partire il 3 ottobre ma c’è stato un rinvio, ora pare che la situazione sia stata sistemata e la nuova data è fissata per lunedì 17.

Come si ricorderà i 1.000 posti in più verranno ricavati “coprendo” i cosiddetti spicchi tra le due curve e le tribune laterali. A marzo è attesa anche la commissione Cev che dovrà fornire l’ultimo parere favorevole per l’assegnazione a Perugia di un girone degli Europei maschili 2023.

