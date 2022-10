Nuovo Curi, Santopadre rivela: "Lavori al via nel maggio 2024"

Il presidente del Perugia: "Dureranno due anni, andremo a Gubbio". Stadio da 18mila posti

Carlo Forciniti 15 ottobre 2022 a

a

a

Per la posa della prima pietra bisognerà aspettare maggio del 2024. Ma ieri il Perugia ha ufficializzato l’accordo con la società di progetto per la realizzazione del Grande Curi. Il presidente del Grifo, Massimiliano Santopadre, svela diversi dettagli di quello che rappresenta l’inizio di una nuova era. Il progetto del nuovo stadio quanti imprenditori coinvolge? “Sono diverse società, umbre e di fuori regione tra cui una multinazionale che è una catena di hotel (NH, ndr). Nel progetto c’è la realizzazione di uno spazio per il commerciale, abbigliamento, hotel, ristoranti. E poi un centro medico, la sede della polizia municipale, palchi e Sky box. Il nuovo stadio avrà 18.000 spettatori”. C’è un’azionista di maggioranza? “La suddivisione non è stata decisa. Il Perugia è presente con il 10% delle quote. La nostra idea e quella dell’architetto Zavanella che è il fautore del progetto è quella di far vivere l’impianto tutta la settimana”.

Perugia, Santopadre annuncia: "Raggiunto l'accordo con gli imprenditori del Nuovo Curi"

I costi a quanto ammontano? “Sui 53 milioni di Euro”. Quando è previsto l’inizio dei lavori? “A maggio 2024, per finire a maggio 2026. Il Perugia dovrebbe giocare nella nuova casa nel 2026-2027”. Vi trasferirete a Gubbio quando partiranno i lavori? “Sì.All’inizio ero un po’ titubante, fare due anni in trasferta per cui avremo comunque un indennizzo date le perdite (circa 2 milioni e mezzo), mi preoccupava ma non potevo essere certo io ad abortire un progetto così importante per la città”. Con il Gubbio vi state confrontando per realizzare la nuova curva del Barbetti e per rifare l’antistadio? “Sì. Se ne farà carico in parte la società di progetto. Parleremo anche con l’amministrazione per capire se ci sarà un aiuto da parte loro. C’è anche da ampliare un po’ la tribuna stampa”.

C'è un albergo dentro al Grande Curi: bozza del progetto affidata allo stesso studio di architetti dello Juventus Stadium

Per lei cosa rappresenta questo accordo? “E’ il compimento di un percorso iniziato quando ho intrapreso questa avventura. Il completamento finale sarà quando si riuscirà a creare anche un progetto ancora più forte anche nella parte tecnica. Sono convinto che ci riusciremo”. Tra gli imprenditori di queste società, c’è qualcuno interessato al progetto tecnico? “Al momento no, ma non si sa mai come evolvono le cose”. Quando verrà depositato il progetto in Comune? “Entro i prossimi 60 giorni. Il presidente della Figc, Gravina, e della Lega B, Balata, mi hanno promesso che ci saranno. Ringrazio il Comune per i sacrifici fatti. Quando si erano decisi i lavori non c’era il sentore che si potesse rifare tutto lo stadio. C’era anche l’esigenza primaria di mettere in sicurezza la curva Nord. Il progetto del nuovo Curi farà risparmiare circa 3 milioni al Comune. I lavori degli altri settori ammontavano ad un milione ciascuno”. Possibilità che si passi dal progetto alla realizzazione? “Auspico il 90%”. Sul campo, il Grifo è in difficoltà… “L’allenatore sta facendo un grande lavoro. Solo con il sacrificio e consapevolezza del momento difficile si può uscire da questo momento. Domenica voglio abbandonare l’ultimo posto”.

Cordata di imprenditori commissiona progetto per nuovo stadio Curi

II sindaco Romizi: "Il nuovo Curi nei piani del Comune"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.