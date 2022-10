Un ternano nello staff della Nazionale Under 16: è Luca Romualdi dell'Accademia Terni

Il giovane allenatore al fianco del commissario tecnico azzurro Daniele Zoratto

Altro passo importante nella crescita dell'Accademia Calcio Terni: un tecnico neroverde nel Club Italia delle Nazionali giovanili. Si tratta di Luca Romualdi ufficialmente entrato a far parte dello staff della Nazionale Under 16 di mister Zoratto, impegnata nel doppio test match con i pari età dell'Olanda. Un'esperienza importante nella vita professionale di mister Romualdi, che non scorderà tanto facilmente, che arriva in un momento particolarmente florido di soddisfazioni per lui, il mister sta facendo infatti miracoli con l'Under 15 A1 del club ternano, attualmente prima in classifica a punteggio pieno e con la porta inviolata.

Mister Romualdi, nell'universo Accademia praticamente da sempre, nonostante sia un classe 1997, ha già maturato importanti esperienze, oltre a tre stagioni da secondo nel campionato di Promozione, ha nel suo bagaglio un'esperienza con l'Under 19 A1 a Campitello, una con l' Under 17 A1 dell'Accademia (nella scorsa stagione guidando un gruppo completamente, tra l'altro sotto età), titolo che si era conquistato alla guida dell'Under 17 A2. "E' una grande soddisfazione e motivo di orgoglio per noi - scrivono dalla società - poter portare per l'ennesima volta a Coverciano il nome dell'Accademia Calcio Terni, e da oggi anche grazie a Luca saremo un po' meno dilettanti di ieri".

