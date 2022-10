Dilettanti, novità clamorosa: allenatore esonerato può tornare in panchina

Cambia la norma che impediva ai tecnici di guidare un'altra squadra nella stessa stagione

Una battaglia vinta soprattutto da Pierluigi Vossi, vicepresidente dell’Asso Allenatori. Ora un tecnico dilettante esonerato entro il 30 novembre può essere chiamato in un altro club - di girone o campionato diverso - ma nella stessa stagione. Una notizia che si aspettava da tempo. Un risultato per chi, dopo il lavoro si dedica alla sua passione. E così un diritto delle società, quello dell’esonero, non può più impedire una seconda opportunità: quella di allenare di nuovo nella stessa stagione.

