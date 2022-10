Perugia, Santopadre annuncia: "Raggiunto l'accordo con gli imprenditori del Nuovo Curi"

Il presidente del Grifo: "Un'opera che resterà nella storia della città"

14 ottobre 2022 a

a

a

"Perugia Calcio comunica, con enorme soddisfazione da ambo le parti, di aver raggiunto l’accordo con la società di progetto facente capo a un gruppo di imprenditori di Perugia e fuori Regione per la costruzione del nuovo stadio “Curi”. Così una nota del club biancorosso che aggiunge come a breve sarà prevista la data di presentazione del progetto con tutte le ulteriori informazioni. “Un altro tassello importante è stato messo nel mio percorso con questo club - spiega il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre -. E’ con enorme soddisfazione che posso affermare che questa sarà una pietra miliare che rimarrà nella storia del Perugia Calcio. Il museo, come lo stadio, saranno per l’eternità! Ora però abbiamo un’altra battaglia da affrontare, testa e cuore al campionato!”

Curva Nord chiusa, gli abbonati del Perugia vanno in Gradinata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.