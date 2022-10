Nuova curva al Barbetti per i tifosi del Gubbio, la soluzione coinvolge anche il Perugia

14 ottobre 2022 a

La Curva rossoblù? Si può fare. A Perugia il progetto è quello di realizzare un nuovo stadio e il club biancorosso sarà costretto a emigrare altrove per le due prossime stagioni. L’ipotesi Pietro Barbetti è quella logisticamente migliore, sotto tutti i punti di vista. Per la vicinanza, prima di tutto, e poi perché è un complesso sportivo che grazie ai lavori effettuati dall’As Gubbio una decina di anni fa ha ottenuto l’omologazione per la Serie B. Saranno necessari dei lavori e degli aggiustamenti, ma si tratta di interventi fattibili e che richiedono tempi non lunghi.

La soluzione per realizzare la Curva Ovest (nella zona Est già esiste ed è destinata alla tifoseria ospite) sta in un progetto che vede coinvolti i due club con in testa i due rispettivi presidenti Sauro Notari e Massimiliano Santopadre. Tra loro ci sono ottimi rapporti e l’union sacrée è possibile. Sembra infatti che nel protocollo d’intesa, ora in fase di analisi da parte delle due società, ci sia la possibilità di realizzare la nuova curva dove ora esiste quella vecchia realizzata in gradini di cemento. Un intervento che andrebbe a colmare una lacuna che il “Corriere dell’Umbria” già aveva segnalato tanti anni orsono. “L’unico stadio d’Italia - ha rincarato la dose poche settimane fa il tecnico Piero Braglia - dove chi gioca in casa ha i tifosi lontani, mentre gli ospiti hanno il tifo alle loro spalle”.

E aveva aggiunto: “Abbiamo la curva del tifo organizzato messa in un cantuccio, e questo per me è un controsenso. Quando giochiamo in casa è come se giocassimo fuori casa, i tifosi sono lontani. Non so dire di chi è la responsabilità. Mi fermo qui, non voglio entrare in certi argomenti altrimenti mi dicono che parlo troppo. Ma un’ultima cosa la voglio dire: penso che penalizzare i tifosi di casa non abbia senso”. Nel quadro degli interventi da effettuare c’è anche quello del rifacimento dell’antistadio che dovrebbe essere realizzato in maniera ortogonale rispetto a quello attuale con l’abbattimento parziale di alcune strutture.

