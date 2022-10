Ternana e Bandecchi multati di 4.000 euro per le parole del patron dopo Modena

Il presidente era intervenuto su Instagram al termine della gara persa 4-1 dalle Fere

13 ottobre 2022 a

a

a

Multa totale di quattromila euro suddivisa tra il presidente della Ternana Stefano Bandecchi e la società rossoverde per le parole esternate dal numero uno di via della Bardesca nei confronti del Modena dopo la sconfitta delle Fere al Braglia per 4-1. Le espressioni adottate nei confronti del Modena sono costate una multa sanzionata dal Procuratore Federale di duemila euro al presidente per “aver commentato a mezzo di un audio\video postato sul profilo personale Instagram la sconfitta della propria squadra in occasione della gara Modena contro Ternana disputata in data 27 agosto 2022, valevole per la terza giornata del campionato di Serie B e terminata con il risultato finale di 4-1, dichiarazioni lesive della reputazione e del prestigio propri della società Modena Calcio e per l’effetto, di riflesso e più in generale, anche dei suoi tesserati e tifosi tutti”, e altrettanti alla Ternana “per responsabilità diretta in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti era tesserato il signor Stefano Bandecchi”.

Raul Moro, dal Barcellona alla Ternana: "Ma tifo Lazio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.