Firenze Open, Passaro eliminato da McDonald: il perugino cede in due set 4-6 5-7

Francesco Passaro esce di scena agli ottavi di finale aell’UniCredit Firenze Open (Atp, 612.000 dollari di montepremi sul veloce indoor).

Il tennista azzurro, in tabellone con una wild card, si è arreso allo statunitense Mackenzie McDonald, vincente in due set con il punteggio di 6-4 7-5.

Al primo turno Passaro aveva superato in due set il cinese Zhang, primo successo in carriera in un torneo Atp.

