Le maglie di Ternana-Genoa all'asta per sostenere "Il sogno di Rebecca"

Foto: ternana calcio

Partipilo e Palumbo testimonial dell'iniziativa di solidarietà del club rossoverde

13 ottobre 2022

a

a

La Ternana Calcio e Terni Col Cuore scendono ancora in campo per sostenere “Il sogno di Rebecca” con capitan Palumbo e Partipilo testimonial dell'iniziativa. Le maglie, 62 in tutto, che i rossoverdi indosseranno in occasione della gara Ternana-Genoa, in programma il 22 ottobre al Liberati, saranno infatti messe all’asta sulla pagina Facebook ufficiale (Ternana Calcio) a partire dalle ore 10 di venerdì 14 ottobre e fino alle ore 22 di sabato 22 ottobre. L’intera cifra raccolta sarà devoluta da Terni Col Cuore a Rebecca ed alla sua famiglia come contributo alle spese per l’intervento chirurgico negli Stati Uniti programmato nei primi giorni di novembre.

